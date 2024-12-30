"سيذهب إلى هذا الفريق!" .. فيديو والد محمد صلاح يثير الجدل بعد صراع الهلال والاتحاد للتعاقد معه

اللاعب على رأس أولويات المسؤولين السعوديين..

تسبب صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، جناح منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في إثارة "الجدل" بشأن مستقبل اللاعب؛ وذلك بطريقة غير مباشرة.

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صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو 2025، صرح بأن الموسم الرياضي الحالي قد يكون الأخير له مع العملاق الإنجليزي؛ قبل أن تؤكد العديد من التقارير الإعلامية مؤخرًا، اقتراب اللاعب من التجديد مع "الريدز"، لمدة موسمين أخريين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالتزامن مع هذه التقارير؛ ظهر والد محمد صلاح في مقطع فيديو مع مشجعين اثنين؛ حيث تمنى أحدهما أن ينضم الفرعون المصري إلى نادي الهلال؛ ليظهر صوت في الخلفية يردد: "والله هو يقول إنه سينتقل إلى الهلال".

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وأثار صلاح غالي الجدل، عندما اكتفى بالرد: "منورين مصر.. منورين مصر إن شاء الله"؛ حيث لم ينف الحديث عن انتقال نجله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وهُنا.. ظهر صوت آخر في الخلفية يُردد إمكانية انضمام صلاح إلى الاتحاد أيضًا؛ بالقول: "الهلال أو الاتحاد.. سينتقل إلى الفريق الذي يدفع أكثر!"، وسط ضحكات جميع الحضور؛ حيث يتنافس عملاقا السعودية بالفعل، على الفوز بخدماته.

وكان الاتحاد يريد التعاقد مع صلاح في صيف عام 2023، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني تقريبًا - حسب العديد من التقارير -؛ لكن النادي الإنجليزي العملاق تمسك به، كما أن اللاعب نفسه فضل البقاء مع الفريق وقتها.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، منذ الانضمام إليه من روما في صيف 2017؛ حيث سجل 231 هدفًا وصنع 105 آخرين، خلال 375 مباراة رسمية.