تهكم على الأمير فيصل بن تركي وفضح أمره واتهم جمهور النصر بتضخيم الأمور .. ماجد عبدالله بين "العفوية" وتوريط الذات بعد جدل جويدو فينجا!

"ماجدونا" المثير للجدل رغم هدوئه!

إن تابعت ظهوره الإعلامي ستقول إن مقدمي البرامج يستغلون عفويته للخروج بتصريحات رنانة، تساهم في انتشار الحلقة على نطاق واسع!

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وإذا اتجهت لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة مواقفه، تجده رجل يدرك تمامًا ما يكتب ويقول، ويظهر بنفسه الصورة الجريئة التي يخرج بها عبر شاشات البرامج الرياضية، ستقول وقتها "الأسطورة يورط نفسه بحديثه .. ليته صمت"!

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وبين هذا وذاك، يبقى ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر والكرة السعودية، واحد من بين أكثر مثيري الجدل في الوسط الرياضي، رغم الهدوء الكبير الذي هو عليه، يكفي فقط أن يكتب أو يقول أي شيء، حتمًا تجد الجدل يصاحبه.

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فئة ليس بالقليلة من جمهور النصر أخذت عليه هذا الأمر، وهو ما أحدث "شرخًا" بعض الشيء في علاقته بهم، خاصةً وأنه ينتقد الفريق ومسؤولي النادي علنًا دون وضع في الحسبان توقيت حديثه وهل هو مناسب أم لا!، وعلى جانب آخر، يلومونه على عدم أخذ موقف في بعض الأزمات التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم .. فما الذي قاد "ماجدونا" لكل ذلك؟!

دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز القضايا التي أوقعت ماجد عبدالله تحت مقصلة انتقادات الجماهير..