مفاجأة | النصر "عدل" عقد كريستيانو رونالدو بدون تمديد .. ونيمار السبب!

كواليس جديدة عن "علاقة" رونالدو مع النصر..

على مدار الساعات القليلة الماضية؛ زاد الحديث عن "رحيل" الأسطورة كريستيانو رونالدو، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، وسط محاولات من مسؤولي النادي للتجديد معه؛ إلا أن صحيفة "ماركا" كشفت عن تفكير الأسطورة البرتغالية في "الرحيل"، بحثًا عن الألقاب والبطولات، في مكانٍ آخر.

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ووسط قنبلة "ماركا".. فجّرت صحيفة "maisfutebol" مساء اليوم الإثنين، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "العلاقة التعاقدية" بين الأسطورة البرتغالية ونادي النصر.

الصحيفة البرتغالية أعلنت "تعديل" نادي النصر، عقد كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية؛ ولكن.. بدون "تمديد" سنوات التعاقد بين الطرفين.

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وأشارت إلى أن نيمار كان أعلى اللاعبين أجرًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صيف عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت بأن النصر قام على الفور، بتحسين الشروط المالية في عقد كريستيانو؛ ليصبح الأعلى أجرًا متفوقًا على نيمار، وبنفس السنوات "موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025".

وبناء على ذلك.. أكدت الصحيفة أن الأمور المالية لن تقف عائقًا أمام مفاوضات تجديد عقد رونالدو مع النصر؛ وإنما "المشروع الرياضي" هو من سيكون الحاسم في هذا الملف.

وتتفاوض الأندية مع هؤلاء النجوم العالميين؛ إلا أن لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات السعودي، يكونان أصحاب الكلمة النهائية في الموافقة من عدمها؛ حيث يتحملان قيمة الصفقات والرواتب الضخمة.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، لم يتوّج بأي لقب رسمي مع النصر، منذ الانضمام إليه في يناير 2023 وحتى الآن؛ مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس المك سلمان للأندية "الودية".