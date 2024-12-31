رينارد يُكافئ الحمدان ويُفاجئ الجميع باختياره لبديل عبد الإله المالكي أمام عُمان

السعودية تواجه عُمان في نصف نهائي خليجي 26

اختتم المنتخب السعودي يوم أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة عُمان اليوم مساءً في نصف نهائي كأس الخليج 26، وقد غاب عن المران نجم وسطه عبد الإله المالكي للإصابة ليتأكد خروجه من حسابات المدرب هيرفي رينارد للقاء.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن المدرب الفرنسي ينوي دخول اللقاء بنفس التشكيل الذي هزم العراق 3-1 في ختام دور المجموعات، باستثناء غياب ناصر الدوسري للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب المالكي للإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن رينارد قرر مكافأة المهاجم عبد الله الحمدان بالزج به أساسيًا أمام عُمان بعد إحرازه هدفي الفوز على العراق عقب مشاركته من دكة البدلاء، ولكن المفاجأة كانت في اختيار مروان الصحفي، مهاجم بيركشوت البلجيكي، للعب بدلًا من المالكي.

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المفاجأة ليست فقط لاختلاف المراكز والمهام بين اللاعبين، إذ من المتوقع أن يتولى محمد كنو مهام المالكي في الوسط على أن يتقدم الصحفي للعب الدور الهجومي، ولكن كذلك لأن اللاعب الشاب لم يصل الكويت، حيث تُقام خليجي 26، سوى قبل يومين ولم يتدرب كثيرًا مع الأخضر.

يُشار إلى أن رينارد استدعى الصحفي للمنتخب السعودي في كأس الخليج بعد إصابة فراس البريكان والتأكد من عدم قدرته خوض البطولة.