أخبار الهلال اليوم | سخرية من أسطورة مصرية بسبب محمد صلاح .. ووكيل موليرو يكشف آخر تطورات المفاوضات مع الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 16 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 16 يناير 2025

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

"الصفقة قد تتم في الشتوية!" .. تفاصيل عقد محمد صلاح "المرتقب" مع الهلال

يبدو أن انتقال النجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى عملاق الرياض الهلال، أصبح مسألة وقت ليس إلا؛ وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الساعات القليلة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"المفاوضات تمت في جدة" .. الكشف عن وعد فلورنتينو بيريز للسعودية بشأن صفقة فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أحد الأسماء العالمية الكبرى التي وضعتها السعودية على رأس أولويتها؛ لضمه إلى كتيبة نجوم دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"7 أندية تريده" .. نيمار يخبر "المقربين منه" عن مستقبله مع الهلال!

يبدو أن النجم نيمار دا سيلفا جونيور، حسم "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة. "اقرأ التفاصيل"

بعد أن رفض العرض الأول .. تطور جديد بشأن تجديد عقد سالم الدوسري مع الهلال

شهدت مفاوضات نادي الهلال مع النجم سالم الدوسري تطورًا جديدًا، وذلك بعد أن رفض أول عروض ناديه لتجديد عقده، مع اقترابه من الانتهاء بنهاية الموسم. "اقرأ التفاصيل"

بعد تحويل صفقة موليرو من الاتحاد إلى الهلال .. سؤال مثير للجدل لصندوق الاستثمارات العامة!

أثارت التقارير التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بتحويل مسار صفقة النجم الشاب ألبرتو موليرو؛ لاعب وسط لاس بالماس، من الاتحاد إلى الهلال، الجدل في الأوساط الرياضية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

ليس فريق ميسي وسواريز .. نادٍ أمريكي يدرس ضم نيمار في يناير والهلال يترقب

قبل حوالي شهرين، أثار مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بعدما ذكرت تقارير بأن رحيل نيمار عن المملكة أرينا، بات "مسألة وقت"، مع ربطه بالعودة لناديه الأسبق سانتوس، ولن ينتظر اللاعب حتى انتهاء عقده، وهو الأمر الذي نفاه وكيل أعماله، بقوله إنه مرتبط بعقد مع الأزرق وسعيد للغاية في المملكة. "اقرأ التفاصيل"

"تلقينا اتصالات" .. وكيل أعمال موليرو يكشف عن آخر تطورات مفاوضات الهلال

كشف جاكسالديري الوكيل الرسمي في شركة فوتبول بوتيك، المسؤولة عن أعمال ألبرتو موليرو نجم لاس بالماس، عن آخر تطورات مفاوضات الهلال، بشأن التعاقد مع اللاعب الشاب. "اقرأ التفاصيل"

أسطورة السامبا يدعم نجم الهلال للأبد .. روماريو يُكرر: نيمار شرط البرازيل للفوز بكأس العالم 2026

لم يُغير أسطورة كرة القدم البرازيلية، روماريو، من قناعاته بشأن مواطنه، نجم الهلال، نيمار دا سيلفا، حيث مازال يراه شرط فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026. "اقرأ التفاصيل"

"لن أقل عن ميسي" .. طلبات والد نيمار تُبعده عن الدوري الأمريكي

يعيش البرازيلي نيمار حالة غموض مريبة بشأن مستقبله، حيث يرتبط حاليًا بعقد مع الهلال السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولا توجد أي مؤشرات حول تجديده، بل على العكس قد يُفسخ خلال يناير الجاري بعدما فشل النادي في الاستفادة من اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

"كلما قال لا زاد العرض المالي" .. إعلامي يسخر من أسطورة الكرة المصرية بسبب محمد صلاح!

سخر الإعلامي عدنان جستنيه من أحد أساطير كرة القدم المصرية، بسبب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

حسم موقفه مع الهلال .. وكيل رينان لودي يكشف حقيقة المفاوضات مع كورينثيانز

بدد بابلو ميراندا كافة الشكوك المحيطة بمستقبل موكله، نجم الهلال، رينان لودي، وذلك بعد أسابيع من الغموض المحيط بالظهير الأيسر والحديث بجدية عن إمكانية فسخ عقده أو تسويقه لقيد مواطنه نيمار بدلًا منه في قائمة الفريق السعودي المحلية. "اقرأ التفاصيل"

الدليل ما حدث لجوارديولا وجيسوس .. "أمنحوا الهلال لماتياس يايسله وسيحصل على كل البطولات"!

يرى الإعلامي حاتم خيمي، أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، لا يستحق الرحيل عن منصبه، وأن الفريق يقدم معه أفضل العروض، رغم النقص العددي في صفوفه. "اقرأ التفاصيل"

إثارته للجدل ليست داخل الملعب فقط .. رسالة جديدة تعيد مفاوضات الهلال مع علي البليهي إلى نقطة الصفر!

لا يزال مستقبل علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، غير واضح المعالم، في ظل عدم خروج أي تأكيدات رسمية من قِبل النادي، بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في الصيف المُقبل. "اقرأ التفاصيل"

صفقة ميسي "الضائعة" خير دليل .. تعليق مثير للجدل بشأن مفاوضات الهلال ومحمد صلاح

انتقد الإعلامي صالح الحناكي كل الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، عن المفاوضات التي تُجرى حاليًا بين نادي الهلال والنجم المصري محمد صلاح. "اقرأ التفاصيل"