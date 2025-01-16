الدليل ما حدث لجوارديولا وجيسوس .. "أمنحوا الهلال لماتياس يايسله وسيحصل على كل البطولات"!

هل يستحق يايسله أن يرحل عن الأهلي؟

يرى الإعلامي حاتم خيمي، أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، لا يستحق الرحيل عن منصبه، وأن الفريق يقدم معه أفضل العروض، رغم النقص العددي في صفوفه.

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وخسر الأهلي على يد الخلود بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لتظهر أصواتًا تُطالب بإقالة يايسله والتعاقد مع مدرب جديد.

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وقال خيمي خلال تصريحات عبر برنامج "كورة روتانا": "أي مدرب في العالم يكون له أخطاء، ولكنه حقق يايسله نتائج طيبة ويتصدر ترتيب دوري أبطال آسيا، ولكن مع أول تعثر تجد الجماهير تقول غيروا المدرب".

وأضاف: "الأهلي لا يوجد به سوى 10 لاعبين فقط، ومستحيل أن يتم الاعتماد عليهم في كل المباريات، ومن الصعب المنافسة على الألقاب في هذا الوضع".

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وواصل: "سن ماتياس صغير، وهناك المدرب الألماني يوليان ناجلسمان الذي يقود منتخب بلاده وعمره 36 عامًا فقط، بل يتفوق عليه يايسله لأنه حقق بطولة الدوري النمساوي مرتين".

خيمي استطرد قائلًا: "جوارديولا في ورطة حاليًا بسبب غياب عناصر مهمة وعدم قيام مانشستر سيتي بتدعيمات جديدة، ونفس الأمر ينطبق على جورج جيسوس مدرب الهلال الذي يُعاني بمجرد غياب ميتروفيتش أو روبن نيفيش".

واختتم حاتم خيمي تصريحاته قائلًا: "أرى أن يايسله إذا تولى تدريب الهلال سيحصل على كل البطولات معه، لأن الفريق مكتمل العناصر عكس الأهلي، قد يُخطئ ماتياس في التغييرات أو التشكيل، ولكن إذا شاهدت الفريق تجد الجمل التكتيكية والشكل الجيد للفريق".