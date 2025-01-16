"لن أقل عن ميسي" .. طلبات والد نيمار تُبعده عن الدوري الأمريكي

نجم الهلال يعيش حالة غموض كبيرة بشأن مستقبله

يعيش البرازيلي نيمار حالة غموض مريبة بشأن مستقبله، حيث يرتبط حاليًا بعقد مع الهلال السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولا توجد أي مؤشرات حول تجديده، بل على العكس قد يُفسخ خلال يناي الجاري بعدما فشل النادي في الاستفادة من اللاعب.

نيمار ارتدى قميص الزعيم في صيف 2023 لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي من أكتوبر في نفس العام ليغيب عن اللعب لسنة كاملة ومن ثم عند عودته تعرض لإصابة عضلية أبعدته لشهر ونصف عن الفريق، وبالمحصلة لم يلعب مع الهلال سوى 7 مباريات.

الوجهات المتوقعة لنيمار عقب رحيله عن الهلال لا تبدو كثيرة، فهناك الدوري الأمريكي وكذلك العودة لوطنه البرازيل أو الاستمرار في المنطقة العربية سواء الانضمام لنادٍ سعودي آخر أو خليجي وإن كان ذلك يبدو الاحتمال الأضعف.

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صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت عن صعوبة التحاق نيمار بأحد أندية الدوري الأمريكي، وتحديدًا إنتر ميامي وشيكاغو فاير الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب مؤخرًا، وذلك بسبب طلبات والده المالية.

الصحيفة أوضحت أن مسؤولي شيكاغو فاير تحدثوا مع والد نيمار حول انتقال محتمل لنجله فكانت إجابته بالرفض إلا في حالة الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه ميسي أو على الأقل مساوٍ له.