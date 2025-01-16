صفقة ميسي "الضائعة" خير دليل .. تعليق مثير للجدل بشأن مفاوضات الهلال ومحمد صلاح

هل تضيع صفقة صلاح من الهلال مثلما ضاعت صفقة ميسي؟

انتقد الإعلامي صالح الحناكي كل الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، عن المفاوضات التي تُجرى حاليًا بين نادي الهلال والنجم المصري محمد صلاح.

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وكشفت تقارير صحفية عالمية، عن تفاوض نادي الهلال مع صلاح، وتقديم عرضًا ماليًا ضخمًا له، من أجل إقناعه بالتوقيع مع الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل دخوله الفترة الحرة مع ناديه.

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ونشر الحناكي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يُشير فيها إلى فشل الهلال في صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي فشل الهلال في إبرامها.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "كالعادة صفقات هلالية في الإعلام وعلى الورق، وتأتي ردود الفعل عليها وكأنها صفقات تمت فعليًا".

وأضاف: "نفس سالفة ميسي تتكرر والضحية الهلال، والمنافسون المتخمين بالمحترفين يستغلون الفرصة للمطالبة بالمزيد من الصفقات".