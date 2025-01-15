"المفاوضات تمت في جدة" .. الكشف عن وعد فلورنتينو بيريز للسعودية بشأن صفقة فينيسيوس جونيور

اللاعب ارتبط بالأهلي قبل أن تتزايد الأحاديث عن إمكانية انتقاله للهلال..

فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أحد الأسماء العالمية الكبرى التي وضعتها السعودية على رأس أولويتها؛ لضمه إلى كتيبة نجوم دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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ورغم تأكيد قطاع كبير على صعوبة الصفقة؛ إلا أن عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن السعودي، قال عن التعاقد مع فينيسيوس: "نحن لا نحلم.. هي مسألة وقت ومفاوضات"؛ ليظهر بعدها خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، ليعلن احتمالية انتقال الساحر البرازيلي إلى نادي الهلال بالفعل.

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وفي هذا السياق.. كشف برنامج "سبورت سنتر" مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات تمت بين صندوق الاستثمارات السعودي وفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، بخصوص صفقة فينيسيوس.

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البرنامج المُذاع على شبكة قنوات "السعودية الرياضية"، أشار إلى أن مفاوضات صندوق الاستثمارات مع بيريز، تمت في مدينة جدة؛ على هامش مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد خسر لقب كأس السوبر الإسباني؛ بعد السقوط بـ"هدفين مقابل خمسة" أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن البرنامج الرياضي أن رئيس نادي ريال مدريد وعد صندوق الاستثمارات، باجتماع ومفاوضات جديدة بخصوص صفقة فينيسيوس جونيور؛ إلا أنه لم يحدث أي جديد منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو؛ حيث سجل 97 هدفًا وصنع 84 آخرين، خلال 289 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.