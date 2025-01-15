بعد أن رفض العرض الأول .. تطور جديد بشأن تجديد عقد سالم الدوسري مع الهلال

هل يستمر الدوسري مع الهلال؟

شهدت مفاوضات نادي الهلال مع النجم سالم الدوسري تطورًا جديدًا، وذلك بعد أن رفض أول عروض ناديه لتجديد عقده، مع اقترابه من الانتهاء بنهاية الموسم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ودخل سالم الدوسري الفترة الحرة خلال شهر يناير الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع لناديه خلال الوقت الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "اليوم" عن آخر تطورات المفاوضات بين الدوسري والهلال، حيث أكدت على أن الزعيم توصل لاتفاق مع قائد الفريق لتمديد العقد.

GOAL

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم بين الهلال والدوسري نهائي، ومدته موسمين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص عقده خلال اليومين القادمين.

يأتي ذلك بعد أن رفض الدوسري العرض الأول، الذي قدمه الهلال بتجديد عقده لمدة موسم واحد فقط حتى 30 يونيو 2026، وسط ترقب من جانب أندية سعودية أخرى لموقفه النهائي.