أسطورة السامبا يدعم نجم الهلال للأبد .. روماريو يُكرر: نيمار شرط البرازيل للفوز بكأس العالم 2026

النجم البرازيلي لا يمر بأفضل أيامه

لم يُغير أسطورة كرة القدم البرازيلية، روماريو، من قناعاته بشأن مواطنه، نجم الهلال، نيمار دا سيلفا، حيث مازال يراه شرط فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2026.

نيمار غائب عن اللعب مع البرازيل منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال في أكتوبر 2023، وقد عاد للعب قليلًا مع الهلال قبل أن يتعرض لإصابة أخرى أبعدته عن الملاعب من جديد.

اللاعب السابق لباريس سان جيرمان لا يعيش أفضل أيامه حاليًا، حيث بات على أعتاب فسخ عقده مع الهلال أو على الأقل عدم تجديده، إذ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أنه سيُسجل في قائمة الفريق المحلية خلال يناير الجاري.

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نيمار تلقى دفعة معنوية هائلة من روماريو الذي يبدو أنه سيُواصل الثقة به للأبد، حيث كرر بطل كأس العالم 1994 مع البرازيل حديثه السابق في يوليو الماضي حول نيمار، بقوله لـ "بودكاست تشارلا" "البرازيل ليس لديها أي فرصة للفوز بكأس العالم 2026 إلا بوجود نيمار".

أضاف "البرازيل لعبت لجارينتشيا في 1962 ولبيليه في 1970 ولروماريو في 1994 ولرونالدو في 2002، إن لم يلعبوا لنيمار في 2026 فلن يفوزوا باللقب".

يُشار إلى أن نيمار يُعد الهداف التاريخي لمنتخب السامبا برصيد 79 هدفًا.