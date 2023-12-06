أخبار الهلال اليوم | التفاوض مع نجم الاتحاد، وتطور ملفت في مستقبل البليهي

إلغاء عقوبة البليهي؟ .. لجنة الانضباط ترد على احتجاج الهلال رسميًا

قرار رسمي من لجنة الانضباط والأخلاق في احتجاج نادي الهلال.

هل يتم قيد نجم فلامنجو بدلًا من نيمار في الشتوية؟

بديل نيمار المفاجئ .. نجم فلامنجو يحسم مصير انتقاله إلى الهلال رسميًا

ماذا قال الأخطبوط عن النصر كي يغضب جمهور الهلال؟