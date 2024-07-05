أخبار النصر اليوم | رسالة استفزازية من أسطورة الهلال ونبضات قلب رونالدو تهدده بالإيقاف!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 5 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.

توصل نادي التعاون لاتفاق مع أحد نجوم نادي النصر، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

لم يتردد النجم البرازيلي نيمار جونيور لحظة واحدة في اختيار الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

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خرج برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، من أجل الدفاع عن كريستيانو رونالدو بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.

استفز سامي الجابر أسطورة نادي الهلال والكرة السعودي جماهير النصر، بعدما كشف عن منافس الهلال الحقيقي في الكرة السعودية، متجاهلًا العالمي.

حسم نادي النصر مفاجأة مالية ضخمة، قد تُساعده في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم القادم.

مهد مصدر مسؤول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إمكانية "انتقال" النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، إلى الملاعب السعودية، خلال صيف العام الحالي.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا مواعيد بطولة السوبر السعودي التي من المقرر أن يُفتتح بها الموسم الجديد 2024-2025.

بات النصر على بُعد خطوة واحدة من هزيمة الاتحاد والتعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ للعودة إلى أجواء مسابقة دوري أبطال أوروبا، من جديد.

أفادت صحيفة ميل سبورت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع نفسه في خطر الإيقاف بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال بطولة يورو 2024، وذلك بسبب تسريب معلومات حول دقات قلبه خلال مواجهة البرتغال وسلوفينيا الأخيرة.

وجه الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، اتهامًا لأحد المتابعين بالكذب، فيما يتعلق بآلية وضع جدول منافسات دوري روشن السعودي.

ضريبة قاسية دفعتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بعد السخرية من إهدار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء أمام سلوفينيا في يورو 2024.