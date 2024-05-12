Cristiano Ronaldo Marcelo Brozovic Al-NassrGetty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | ميشايل يتحدى العالمي، ودور رونالدو في انضمام ديميرال للأهلي

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 مايو 2024

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