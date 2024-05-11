"كريستيانو رونالدو السبب" .. ميريح ديميرال يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي

شاهد ماذا قال نجم الأهلي عن رونالدو

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كشف المدافع التركي ميريح ديميرال، لاعب النادي الأهلي عن مفاجأة بشأن موافقته للعب في صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

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وقال ديميرال خلال حديث مع "TRT Spor" التركية: "تحدثت مع رونالدو قبل موافقتي على الانتقال إلى الأهلي، فكان له التأثير الكبير على موافقتي".

وأضاف: "رونالدو فتح الطريق للجميع، وكما ترون فإن العديد من لاعبي كرة القدم العظماء انضموا بالفعل إلى الدوري السعودي بفضله، وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد في المستقبل، فأنا محظوظ بتواجدي بينهم".

وواصل: "تواجهنا انا ورونالدو من قبل أكثر من مرة مع المنتخبات والآن نتواجه هنا في الدوري السعودي، فمن الصعب مراقبته".

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واختتم المدافع التركي تصريحاته قائلً: "اللعب ضد رونالدو شعور جيد دائمًا فأنا أمتلك مشاعر جيدة تجاهه".

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