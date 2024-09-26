أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من مواجهة الوحدة، ووكيل محمد أبو جبل يُورط مسلي آل معمر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.
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كان أفضل من كريستيانو رونالدو .. لاعب تشيلسي السابق يروي قصة تحوله إلى "الإباحية"
اللاعب كان يتفوق على رونالدو في سبورتنج لشبونة!
كريستيانو رونالدو جاهز لـ"ضحيته المفضلة" .. ونجم النصر يصدم ستيفانو بيولي!
النصر يواجه الوحدة الجمعة في دوري روشن..
جيسوس يكشف كواليس ضم كانسيلو وليوناردو للهلال .. ويؤكد: سعيد بانتقال بيولي إلى النصر!
جيسوس يكشف مفاوضات الهلال لتجديد عقده..
"اشتريت منزلًا" .. وليد عبدالله يكشف عن المكاسب المالية التي كسبها من وراء كرة القدم!
كم حصل نجم النصر السابق؟
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
حسم مصير مشاركة رونالدو مع النصر ضد الوحدة .. وتطورات إصابة بروزوفيتش
الثنائي غاب عن نادي النصر في الأيام الماضية..
خاص | "تضر المحليين وتُعطل تطورهم" .. مدرب منتخب السعودية السابق يُهاجم سياسة دوري روشن!
مدرب الأخضر يكشف عن رأيه في إمكانية انضمام محمد صلاح إلى دوري روشن
"آل معمر ورط النصر في هدر مالي كبير" .. وكيل محمد أبو جبل يكشف كواليس صادمة
ظهور أسرار جديدة بعد عامين من الأزمة..
مدرب الجندل يقلل من محرز بعد قهر الأهلي .. ومساعده: "هاتوا لنا النصر وليس الهلال"
الجندل كتب التاريخ في كأس الملك..
شكرًا "تشيفيرين الساذج" .. أطماع العدو الأكبر لدوري روشن تمنح السعودية انتصارًا ساحقًا بالمجان!
السعودية الملاذ الأخير لنجوم القارة العجوز
اعتراف يحرج نجم النصر .. الكشف عن "جملة واحدة" أنهت مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد
كواليس مثيرة من داخل مانشستر يونايتد..
وصل بيولي .. بقي أن يتحول رونالدو إلى "إبراهيموفيتش ميلان" في النصر
النصر تعاقد مع المدرب الإيطالي صاحب المعجزة في ميلان
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..