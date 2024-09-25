"مسلي آل معمر ورط النصر في هدر مالي كبير" .. وكيل محمد أبو جبل يكشف كواليس صادمة

ظهور أسرار جديدة بعد عامين من الأزمة..

كشف نواف المهدي، وكيل أعمال الحارس المصري محمد أبو جبل في السعودية، عن كواليس أزمة اللاعب مع عملاق الرياض النصر، عام 2022.

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النصر وقع مع أبو جبل في عام 2022، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يتراجع عن الصفقة، ويتعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، بدلًا منه.

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الحارس المصري هدد وقتها بتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يتوصل إلى تسوية مع إدارة العالمي، ومن ثم الانتقال إلى "الفريق المحلي" البنك الأهلي.

وعن ذلك يقول المهدي في تصريحات مع برنامج "الأول 1": "مسلي آل معمر رئيس النصر الأسبق؛ هو من اتصل بي شخصيًا، وطلب مني التعاقد مع محمد أبو جبل".

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وأشار إلى أنه تفاجئ بعد ذلك بـ"بيان النصر"، الذي أعلن فيه التراجع عن صفقة أبو جبل؛ بحجة أن النادي تعرض للخداع، بشأن موعد نهاية عقد اللاعب مع - فريقه وقتها - الزمالك المصري.

وأضاف وكيل اللاعب: "اتصلت بمسلي بعد هذا البيان؛ وذكرت له بأن عقد أبو جبل الرسمي مع الزمالك، ينص على أنه ينتهي بختام الموسم الرياضي المحلي، والذي تم مده في مصر".

وأوضح نواف المهدي أن آل معمر كان يحاول إيجاد أي صيغة قانونية؛ من أجل عدم إتمام صفقة الحارس المصري، رغم توقيع العقود بشكل رسمي؛ وذلك لضم أوسبينا.

وأعلن المهدي حصول محمد أبو جبل على كامل قيمة عقده مع النصر كـ"تعويض"، وذلك بعد تراجع آل معمر عن الصفقة؛ مخصومًا منه مبلغ بسيط فقط، وهو راتبه مع - فريقه الذي انضم إليه في صيف نفس العام - البنك الأهلي.