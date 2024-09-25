اعتراف يحرج نجم النصر .. الكشف عن "جملة واحدة" أنهت مسيرة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

كواليس مثيرة من داخل مانشستر يونايتد..

كشف ستيف ماكلارين، المساعد السابق للمدير الفني الهولندي إريك تين هاج، في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، عن كواليس "الخلاف" بين المدرب والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو دخل في خلافات عنيفة مع تين هاج؛ ليقرر فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، ثم الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

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وعن ذلك يقول ماكلارين في تصريحات مع صحيفة "تليجراف" البريطانية: "لقد كان تين هاج على حق.. المدرب الهولندي جاء إلى مانشستر يونايتد، بفكرة واضحة أمام الجميع".

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وأشار المدرب الإنجليزي الذي رحل عن مانشستر يونايتد في يوليو 2024، لقيادة منتخب جامايكا الأول لكرة القدم، إلى أن فكرة تين هاج تلخصت في جملة واحدة؛ هي: "إذا لم تركض.. لن تلعب".

وأضاف ستيف ماكلارين: "المدير الفني الهولندي كان صارمًا في هذا الشأن، مع جميع لاعبي الفريق الإنجليزي، بمن فيهم كريستيانو رونالدو".

وأوضح ماكلارين أن رونالدو لم يلبي تطلعات إريك تين هاج ولم ينفذ فكرته، حيث واجهه المدرب الهولندي بهذا الأمر؛ وهو ما أشعل الخلاف بينهما، قبل رحيل الأسطورة البرتغالية إلى الملاعب السعودية.