جيسوس يكشف كواليس ضم كانسيلو وليوناردو للهلال .. ويؤكد: سعيد بانتقال بيولي إلى النصر!

جيسوس يكشف مفاوضات الهلال لتجديد عقده..

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تحدياته مع الفريق في موسم 2024-2025، ورأيه إزاء الحياة في المملكة، وكيفية إقناع ماركوس ليوناردو وجواو كانسيلو باللعب في صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتمكن جيسوس من قيادة الهلال للتتويج بالثلاثية السعودية في الموسم الماضي، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي، وسجل الفريق، تحت قيادته، رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، بأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة، بينما حقق الفريق، خسارة وحيدة طوال الموسم، أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس، في حوار مع صحيفة "آبولا" البرتغالية، إن السعودية بلد عظيم، ويشعر فيه كل مواطن بالأمان، كما أنها دولة ذات قدرة هائلة على التطوير، كما تحدث عن الهلال، بعد عودته لتدريب الفريق في فترته الثانية، قائلًا إن النادي تطور من الناحية الهيكلية، ولديه رئيس عظيم، ورئيس تنفيذي كان في وقته خلال فترته الأولى، وبات النادي الأكثر تنظيمًا على مدار السنوات، ليس في السعودية فقط، ولكن في آسيا أيضًا، مضيفًا أنه لا يمكنه تقديم أفضل من العام الماضي، ويمكن للفريق تكرار ما قدمه هذا الموسم، والبطولة الوحيدة التي لم يفز بها كانت دوري أبطال آسيا، كما أوضح أنه يمتلك الشغف الكبير بما يقوم به، ويحب القدوم إلى التدريب كل يوم والعمل مع لاعبي فريقه.

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وتحدث جيسوس عن لاعبي الهلال، قائلًا "حتى اليوم، أخبرت لاعبي فريقي أن خصمنا الأكبر سيكون نحن، لأنه يتعين أن نفعل ما هو أفضل، أو ما يعادل ما فعلناه في الموسم الماضي، الدوري السعودي يصبح أقوى كل عام، وكل فريق يضم 10 لاعبين أجانب، جميعهم أو معظمهم يلعبون في منتخباتهم الوطنية، إنها بطولة قوية جدًا، أحيانًا عندما أشاهد شاشة التليفزيون البرتغالي، أرى الناس يريدون مقارنة هذه البطولة، بالدوري البرتغالي، كما لو كانت هناك بعض المقارنة، ليس هناك مقارنة ممكنة".

وعلّق جيسوس على دوره في استقدام جواو كانسيلو إلى الهلال، قائلًا إنه كان يدرب نجم مانشستر سيتي السابق، منذ كان عمره 18 عامًا، وأخبره بأنه سيكون الظهير الأيمن لمستقبل بنفيكا، والآن وصل معه للزعيم، مضيفًا "أخبرت كانسيلو أنه جاء إلى فريق رائع، ولن يفتقر إلى أي شيء، وعائلته ستكون سعيدة في المملكة؛ لأنها بلد يعطي الأمان التام لأي شخص، وأكثر من ذلك للأفضل الذين يدرسون هنا، وقد جاء وقال لي (كنت على حق، هذا البلد جنة لأطفالنا)".

وعن ماركوس ليوناردو، قال جيسوس "تحدث مع اللاعب ثم لم تعد المفاوضات تمر من خلالي، كان ترشيحي من خلال الرئيس، فقط أقول ما هو اللاعب الذي أريده، ورئيس النادي آمن بي مرة أخرى، لقد بذلت كثيرًا من الجهد لكي يأتي، ولحسن الحظ، قدم مؤشرات جيدة، رغم أنه لم يصل للأفضلية، ولكننا سعداء بعمله للغاية، وفي أول تدريب له معي في الهلال، قلت له (الآن أعرف لماذا لا يفوز بنفيكا)، ولكن هذا بيني وبينه".

من ناحية أخرى، أبدى جيسوس سعادته بقدوم الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، لقيادة النصر، مضيفًا أن المملكة ستستضيف عددًا من المدربين الكبار، ورغم أن مستقبل كرة القدم دائمًا في أوروبا، ولكن الكرة السعودية ستكون على مستوى عالٍ.

وتطرق جيسوس للحديث عن مستقبله مع الهلال، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، قائلًا إن إدارة النادي طلبت منه تجديد عقده لمدة 3 مواسم، ثم موسمين، ورد عليهم بأنه لا يريد ذلك، مضيفًا "كرة القدم لحظة، أنا الآن بوضع جيد، ولكن خلال أسبوعين أو ثلاثة، إذا لم أفز يتغير كل شيء، وهذا الأمر في جميع أنحاء العالم، أنا لا أصنع مشاريع للمستقبل، فقط أقوم بعمل مشاريع للحاضر".