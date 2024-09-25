خاص | "تضر المحليين وتُعطل تطورهم" .. مدرب منتخب السعودية السابق يُهاجم سياسة دوري روشن!

مدرب الأخضر يكشف عن رأيه في إمكانية انضمام محمد صلاح إلى دوري روشن

هاجم البرتغالي نيلو فينجادا المدرب السابق للمنتخب السعودي، سياسة الصفقات في دوري روشن السعودي، وذلك بعد الصفقات القوية التي أبرمها على مدار الموسمين الحالي والماضي.

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وكان فينجادا مدربًا للمنتخب السعودي خلال الفترة من 1996 إلى 1997، قبل أن يرحل للتدريب في بنفيكا، حيث عاد إلى الشرق الأوسط بتدريب الزمالك المصري الذي حقق معه عدة نجاحات.

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وقال فينجادا خلال تصريحات لـ "Footballco": "لا يمكن مقارنة الدوري السعودي بالدوريات الأوروبية، فهو لا يدخل ضمن قائمة أفضل 10 دوريات".

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وواصل: "لا أوافق على السياسة التي تدار بها كرة القدم السعودية، لأنها تضر اللاعبين السعوديين، وتعطل تطورهم، بسبب الاعتماد بشكل كامل على النجوم الأجانب".

وعن توقعاته بانضمام محمد صلاح إلى دوري روشن قال: "بعيدًا عن التوقعات، أنا لا أتمنى أن يرحل صلاح عن ليفربول ويستمر معه لأقرب وقت".