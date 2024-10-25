أخبار النصر اليوم | رسالة كريستيانو رونالدو في يوم التأسيس .. وريال مدريد يواصل مطاردة لابورت!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.
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"لستم مثل فرق مصر والعين يملك 43 أجنبيًا" .. رد شديد اللهجة على وصف الهلال والنصر بأندية الأموال
وجه المحلل الرياضي خالد القحطاني، رسالة شديدة اللهجة على وصف فرق السعودية بـ"أندية الأموال"، بعد فوز الهلال على العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، في كلاسيكو الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
"قائد ثورتي برشلونة ومانشستر سيتي!" .. السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة
بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025".
مفاجأة .. "استبعاد" كريستيانو رونالدو من قائمة النصر أمام الخلود لهذا السبب!
في مفاجأة صادمة للجماهير.. قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الخلود.
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موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
"ياسين بونو يفقد لقبه وغياب محمد صلاح ورياض محرز" .. اسم وحيد من محترفي السعودية مرشح لـ"الأفضل في إفريقيا"
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024.
"سيغيب لفترة طويلة!" .. الهلال يتلقى ضربة قوية ويخسر روبن نيفيش أمام النصر
تلقى نادي الهلال السعودي، ضربة قوية، بتأكد "إصابة" نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الخلود والنصر ضد الخلود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
"فخور!" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة إلى النصر في ذكرى التأسيس
وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، "رسالة خاصة" إلى النادي وجماهيره، على هامش الاحتفالات بمرور 69 سنة، على تأسيس هذا الكيان الرياضي الكبير.
"شرط القضية" رجح الكفة .. النصر يقترب من حسم رئيسه الجديد رغم احتدام المنافسة
يُعلن نادي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، عن اسم رئيسه الجديد، الذي سيأتي خلفًا لإبراهيم الهيدب الذي استقال من منصبه في أغسطس الماضي.
رغم نفيه من قبل .. محاولة جديدة من ريال مدريد لضم إيميريك لابورت!
يُحاول نادي ريال مدريد حاليًا تدعيم دفاعه بلاعب مميز، الأمر الذي دفعه للنظر إلى إيميريك لابورك لاعب النصر، الذي يقدم أفضل مستوياته خلال الوقت الحالي.
فيديو | بعنوان "الدوري السعودي" .. نتفليكس تصدر الإعلان التشويقي لمسلسل رياضي بمشاركة نجوم "روشن"
أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين.
فيديو | المتابعة مجانًا .. DAZN تُطلق القناة الرسمية لنادي النصر بشكل رسمي
أطلقت شبكة "DAZN" العالمية القناة الرسمية لنادي النصر عبر موقعها وتطبيقها الرسمي، وذلك أمام جماهير العالمي لتتمكن من متابعتها ومشاهدة كل ما يخص فريقها عليها.
"عدت أخيرًا إلى المنزل" .. جورجينا رودريجيز تغادر المستشفى بعد 4 أيام تحت الإقامة الجبرية
عاشت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة صعبة مؤخرًا، حيث مكثت لمدة 4 أيام في إحدى المستشفيات، قبل أن تعود إلى منزلها سالمة.