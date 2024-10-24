"سيغيب لفترة طويلة!" .. الهلال يتلقى ضربة قوية ويخسر روبن نيفيش أمام النصر

واحد من أهم نجوم نادي الهلال منذ الموسم الماضي..

تلقى نادي الهلال السعودي، ضربة قوية، بتأكد "إصابة" نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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نيفيش لم يستطع إكمال قمة الهلال والعين الإماراتي، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

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وتعرض النجم البرتغالي لـ"الإصابة" وقتها؛ حيث تم استبداله في الدقيقة 69، من عمر القمة الآسيوية التي فاز فيها الزعيم الهلالي (5-4) على العين، بملعب "هزع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال مساء اليوم الخميس، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها روبن نيفيش؛ أثبتت إصابته على مستوى "الركبة".

الهلال كشف عن أن نيفيش يحتاج إلى "برنامج علاجي" يتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر؛ قبل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.

وبالتالي.. تأكد "غياب" نيفيش عن ديربي الهلال والنصر الكبير، المقرر في الأول من شهر نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أيضًا.. سيفتقد الزعيم لنجمه البرتغالي، في العديد من المباريات الصعبة؛ مثل التعاون والاتفاق في الأسبوعين الثامن والعاشر من مسابقة الدوري، والاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من بطولة النخبة الآسيوية.

جدير بالذكر أن نيفيش البالغ من العمر 27 سنة، خاض 11 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي، صنع خلالها 3 أهداف، دون أن يسجل حتى الآن.