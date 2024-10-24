ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا على الخلود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، للاستمرار في ملاحقة الاتحاد والهلال، على قمة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو الجمعة 25 أكتوبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة ل مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".