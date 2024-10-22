موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخلود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا على الخلود ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن 2024-2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، للاستمرار في ملاحقة الاتحاد والهلال، على قمة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الخلود والنصر في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 25 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخلود والنصر على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.