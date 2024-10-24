"ياسين بونو يفقد لقبه وغياب محمد صلاح ورياض محرز" .. اسم وحيد من محترفي السعودية مرشح لـ"الأفضل في إفريقيا"

الاتحاد الإفريقي يفاجئ الملايين..

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024.

مدينة مراكش المغربية تستضيف حفل توزيع جوائز "الأفضل في إفريقيا"، للعام الثاني تواليًا؛ وذلك في السادس عشر من ديسمبر القادم.

وشهدت القوائم التي أعلنها "كاف"، العديد من المفاجآت الكبرى؛ حيث غاب جميع النجوم الأفارقة المحترفين في دوري روشن السعودي للمحترفين، باستثناء اسم وحيد فقط.

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وغاب المغربي ياسين بونو، نجم نادي الهلال السعودي، عن قوائم "كاف" في العام الحالي؛ بعد أن توّج بجائزة "أفضل حارس إفريقي" في 2023، وكان من ضمن المرشحين لجائزة "أفضل لاعب".

وتألق بونو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في موسم 2023-2024؛ حيث قاده للثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، السوبر السعودي وكأس الملك"، إلى جانب التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا.

كذلك.. لم يتوجد السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، نجم عملاق جدة الأهلي، في قائمة المرشحين لـ"أفضل لاعب إفريقي" 2024، بعدما تواجدا في العام الماضي.

ويعتبر المدافع النيجيري ويليام تروست إيكونج، الذي انضم إلى الخلود في صيف العام الحالي، قادمًا من باوك اليوناني؛ هو الاسم الوحيد من بين المحترفين الأفارقة في السعودية، الذي يتواجد في قوائم المرشحين لـ"الأفضل" في القارة.

أما المفاجأة الأكبر؛ كانت غياب النجم المصري المتألق محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة المرشحين لـ"الأفضل في إفريقيا" 2024، إلى جانب عدم تواجد النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي حصل على الجائزة في 2023.

* وفيما يلي.. المرشحون لـ"أفضل حارس إفريقي" 2024:

- المصري مصطفى شوبير "الأهلي المصري".

- الجزائري أسامة بن بوط "اتحاد الجزائر الجزائري".

- الكاميروني أندري أونانا "مانشستر يونايتد الإنجليزي".

- الإيفواري يحيى فوفانا "أنجيه الفرنسي".

- الكونجولي ليونيل إمباسي "روديز الفرنسي".

- الغيني ديدجي ديارا "يانج أفريكانز التنزاني".

- المغربي منير المحمدي "نهضة بركان المغربي".

- النيجيري ستانيلي نوابيلي "شيابا يونايتد الجنوب إفريقي".

- الجنوب إفريقي رونوين ويليامز "صن داونز الجنوب إفريقي".

- التونسي أمان الله مميش "الترجي التونسي".

* وفيما يلي.. المرشحون لـ"أفضل لاعب إفريقي" 2024:

- المغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان الفرنسي".

- المغربي سفيان رحيمي "العين الإماراتي".

- الإيفواري سيمون أدينجرا "برايتون الإنجليزي".

- النيجيري أديمولا لوكمان "أتالانتا الإيطالي".

- النيجيري تروست إيكونج "الخلود السعودي".

- الغيني سيرهو جيراسي "بوروسيا دورتموند الألماني".

- الكونجولي شانسيل مبيمبا "مارسيليا الفرنسي".

- الجزائري أمين جويري "ستاد رين الفرنسي".

- البوركيني إدموند تابسوبا "باير ليفركوزن الألماني".

- الجنوب إفريقي رونوين ويليامز "صن داونز الجنوب إفريقي".