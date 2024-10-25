صديقة "الدون" تتجاوز فترة صعبة

عاشت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة صعبة مؤخرًا، حيث مكثت لمدة 4 أيام في إحدى المستشفيات، قبل أن تعود إلى منزلها سالمة.

وأبلغت جورجينا متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تقضي وقتًا في الرعاية الطبية، حيث نشرت على حسابها بمنصة "إنستجرام" صورة تظهر فيها محلول وريدي لا يزال في ذراعها، بسبب معانتها من الالتهاب الرئوي.

وبعد تعافيها، عادت صديقة نجم وهداف فريق النصر إلى منزل العائلة الذي تشاركه مع "الدون" في المملكة العربية السعودية.

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وقالت جورجينا، في تحديث أخير عن صحتها بعد إقامتها الإجبارية في المستشفى: "عدت أخيرًا إلى المنزل! أمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، أنا أفضل الآن ولكنني ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي".

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وأضافت: "يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع أعضاء الفريق والأطباء والممرضات وكل شخص في المستشفى.. لقد اعتنوا بي بشكل رائع وأنا ممتنة جدًا لذلك. شكرًا لكم جميعًا على هذه الإقامة الرائعة".

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية البالغة من العمر 30 عامًا، قد زارت أسبوع الموضة في باريس وسان تروبيه خلال الأسابيع الأخيرة، وانضم إليها النجم البرتغالي رونالدو في ثاني هذه الرحلات، حيث استمتعت بعطلة فاخرة.

وبينما كانت جورجينا تتعافى من نوبة من الالتهاب الرئوي، كان رونالدو يشارك في مباريات تنافسية مع النصر، حيث ساهم في فوز فريقه على الشباب (2-1) في دوري روشن واستقلال طهران الإيراني (1-0) في دوري أبطال آسيا للنخبة.