أخبار النصر اليوم | إعداد تاليسكا لمواجهة الريان .. ومفاجأة بشأن مستقبل نواف العقيدي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

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أندرسون تاليسكا يعود أمام الريان بالآسيوية

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا قد تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، وذلك بعد مباراة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الطبي للنصر منح تاليسكا الضوء الأخضر، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأضافت الصحيفة أن سيتفانو بيولي المدير الفني للفريق سيضع برنامجًا مكثفًا للاعب البرازيلي، من أجل اللحاق بمواجهة الريان القطري المقبلة، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

بعد رحلته مع النصر .. روي فيتوريا يرد على عرض الأهلي لـ"خلافة" ماتياس يايسله!

رد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، على عرض النادي الأهلي السعودي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله. "اقرأ التفاصيل"

الرابطة تنهي أزمة الروزنامة .. مباراة النصر والهلال في هذا الموعد!

تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، في (أسبوع الديربيات) الذي يحتضن قمة النصر والهلال، والاتحاد أمام الأهلي، والقادسية ضد الاتفاق. "اقرأ التفاصيل"

قبل مباراة الوحدة .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو ولاعب النصر في الأول بارك!

شهدت عمليات الإحماء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لقطة غريبة بطلها الثنائي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمدافع الفرنسي محمد سيماكان. "اقرأ التفاصيل"

عين على الحكم | لقطة جدلية .. النصر يطالب بركلة جزاء أمام الوحدة والجماهير تطارد دانكيرت بـ"صافرات الاستهجان"

أثار الحكم الألماني باستيان دانكيرت، "الجدل" في مباراة النصر والوحدة، والمُقامة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

النصر ضد الوحدة | أن تهزم "ابنك" بسلاح الخدعة .. وعذرًا إيجالو أنت لست في الهلال!

دخل المباراة في غياب عدد من نجومه، ولكن ذلك لم يمنع النصر من تقديم أداء هجومي بدرجة امتياز، سيطر خلاله على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا على الوحدة بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ستيفانو بيولي يحسم الجدل حول غياب تاليسكا .. ويعلن إصابة محترف النصر أمام الوحدة

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، عن سعادته بالفوز على الوحدة، كاشفًا عن السر وراء استبعاد الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، من المباراة. "اقرأ التفاصيل"

"القليل مع النصر يساوي الكثير!" .. كعب رونالدو فتح الطريق إلى شباك الوحدة في رحلة الـ1000 هدف

رغم أنه لم يهدد مرمى الوحدة سوى مرتين فقط، إلا أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، استطاع أن يصبح ثاني أفضل لاعبي فريقه في مواجهة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي شهدت انتصار كتيبة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، على ملعب الأول بارك. "اقرأ التفاصيل"

"الشد وقع خارج منطقة الجزاء بمترين" .. مدرب الوحدة يعترض على قرار حكم مباراة النصر!

وجه الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، انتقادًا ضد طاقم التحكيم لمباراة الفريق أمام النصر، بعد الخسارة بثنائية دون مقابل، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

من الغياب عن النصر إلى ملاعب أوروبا .. مفاجأة جديدة في انتظار نواف العقيدي!

يبدو أن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، بات أمام مهمة جديدة لتأكيد موقف الحارس نواف العقيدي مع ناديه النصر، في ظل وجود أنباء جديدة حول اقتراب الحارس الشاب من مغادرة قلعة (فارس نجد)، خلال موسم الميركاتو الشتوي المُقبل. "اقرأ التفاصيل"