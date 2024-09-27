بعد رحلته مع النصر .. روي فيتوريا يرد على عرض الأهلي لـ"خلافة" ماتياس يايسله!

نتائج الأهلي في تراجع مستمر مع ماتياس يايسله..

رد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، على عرض النادي الأهلي السعودي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

يايسله تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، في صيف عام 2023؛ إلا أنه فشل في تحقيق النتائج المرجوة منه، مع خسارة كأسي خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ لتبدأ الإدارة في البحث عن بديل جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، منح فيتوريا "موافقته" إلى الإدارة الأهلاوية؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الأهلي لا يزالوا يتفاوضون مع المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد أيضًا - مثلما ذكرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية سابقًا -، تحسبًا لأي تعثر مفاجئ في صفقة فيتوريا.

GOAL

ومنح الأهلي "الأفضلية" للمدير الفني البرتغالي على لامبارد، نظرًا لخبرته الكبيرة في عالم التدريب، بالإضافة إلى معرفته السابقة بالدوري السعودي؛ عندما قاد نادي النصر في الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020.

فيتوريا قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في 86 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، محققًا 54 فوزًا مقابل 13 تعادلًا و19 هزيمة، مع التتويج بثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر.

جدير بالذكر أن روي فيتوريا البالغ من العمر 54 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ الرحيل عن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، في فبراير من العام الحالي "2024".