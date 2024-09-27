قبل مباراة الوحدة .. تصرف غريب من كريستيانو رونالدو ولاعب النصر في الأول بارك!

النصر يواجه الوحدة في الجولة الخامسة من دوري روشن..

شهدت تدريبات الإحماء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل مواجهة الوحدة، لقطة غريبة بطلها الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان، في ظل المواجهة المرتقبة في دوري روشن السعودي.

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ويستضيف النصر نظيره الوحدة، على ملعب الأول بارك، في افتتاحية الجولة الخامسة من دوري روشن، فيما يدخل الأصفر المواجهة منتشيًا بفوزه الكبير على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة، وتخطي عقبة الحزم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وخلال عمليات الإحماء، غادر كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان أرض الملعب بشكل مفاجئ، قبل انتهاء الإحماء لفريق النصر، ما أثار حالة جدلية قبل مواجهة الوحدة.

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ويبحث المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، عن مواصلة انتصاراته مع النصر، في اللقاء الثالث له على رأس الجهاز الفني لـ(فارس نجد)، بعد مواجهتي الاتفاق والحزم، فيما عاد كريستيانو رونالدو لتشكيل الأصفر، بعد غيابه عن لقاء كأس الملك نتيجة الإرهاق، فيما تم استبعاد أندرسون تاليسكا للإجهاد، ومارسيلو بروزوفيتش لعدم الجاهزية.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يأتي الوحدة، في المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط.