الرابطة تنهي أزمة الروزنامة .. مباراة النصر والهلال في هذا الموعد!

تعرف على موعد ديربي النصر والهلال..

تستعد رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو الإعلان عن مواعيد مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، في (أسبوع الديربيات) الذي يحتضن قمة النصر والهلال، والاتحاد أمام الأهلي، والقادسية ضد الاتفاق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويعتزم مسؤولو نادي النصر، تقديم شكوى رسمية تتعلق بمواعيد مباراة الديربي أمام الهلال، تزامنًا مع اقترابها من مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أعلن الاتحاد السعودي عن إقامة مباريات ثمن نهائي الكأس، خلال يومي 28 و29 أكتوبر، فيما حددت الرابطة موعدًا مبدئيًا للجولة التاسعة من دوري روشن، خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الرابطة ستعلن مواعيد مباريات الجولات (9، 10، 11، 12، 13)، يوم الإثنين المُقبل، وسيتم تحديد يوم الأول من نوفمبر، موعدًا لمباريات الديربي في الجولة التاسعة، بين النصر والهلال، والاتحاد والأهلي، والاتفاق والقادسية.

GOAL

وطبقًا لذلك، فإن النصر سيكون على موعد مع مواجهة الخلود في الدوري، والتعاون بكأس الملك، ثم الهلال في الدوري، خلال أيام 25 و29 أكتوبر و1 نوفمبر على الترتيب، فيما يواجه العين الإماراتي في دوري النخبة الآسيوية، في 5 نوفمبر.

أما عن الهلال، فإنه سيخوض مواجهة التعاون في الدوري، ثم الطائي بكأس الملك، والنصر في الدوري، خلال أيام 26 و29 أكتوبر و1 نوفمبر، ثم يواجه الاستقلال الإيراني في 4 نوفمبر.

ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن، برصيد 12 نقطة، محافظًا على العلامة الكاملة، فيما يأتي الاتحاد والشباب والاتفاق، في المراكز الثاني والثالث والرابع بـ9 نقاط، ثم النصر خامسًا بـ8 نقاط، فيما يحل الأهلي سادسًا بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن القادسية (السابع) والرياض (الثامن).