النصر ضد الوحدة | أن تهزم "ابنك" بسلاح الخدعة .. وعذرًا إيجالو أنت لست في الهلال!

النصر يفوز على الوحدة ويصل للنقطة 11 في دوري روشن..

دخل المباراة في غياب عدد من نجومه، ولكن ذلك لم يمنع النصر من تقديم أداء هجومي بدرجة امتياز، سيطر خلاله على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا على الوحدة بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

النصر دخل المباراة مفتقدًا لأسلحة قوية مثل مارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا، إلا أن كتيبة الأصفر قدمت أداء رائعًا كتب الانتصار الأول للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي على ملعب الأول بارك، والثالث على التوالي في مشوار بيولي بعد مباراتي الاتفاق في دوري روشن، والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت أبرز لقطات المباراة، في مشاركة أيمن يحيى بديلًا لأنجيلو، ليخوض يحيى أولى مبارياته مع النصر في دوري روشن هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة، وكذلك تلقي وليد باخشوين، لاعب الوحدة، بطاقة حمراء في الدقيقة 86 للإنذار الثاني.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة النصر والوحدة على النحو التالي..