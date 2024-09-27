"الشد وقع خارج منطقة الجزاء بمترين" .. مدرب الوحدة يعترض على قرار حكم مباراة النصر!

زينباور وجه أصابع الاتهام إلى حكم مباراة النصر..

وجه الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، انتقادًا ضد طاقم التحكيم لمباراة الفريق أمام النصر، بعد الخسارة بثنائية دون مقابل، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وتلقى الوحدة خسارته الثالثة تواليًا في دوري روشن السعودي، بعد الهزيمة أمام الخلود (0-1)، والسقوط أمام الاتحاد (1-7)، ليتلقى خسارة جديدة بثنائية النصر التي جاءت عن طريق أنجيلو جابرييل وكريستيانو رونالدو من علامة الجزاء.

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وقال زينباور، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الألماني باستيان دانكيرت، لصالح النصر، غير صحيحة، معللًا بأن مخالفة شد قميص اللاعب سلطان الغنام كانت من خارج منطقة الجزاء، كما وصف قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب وليد باخشوين، بأنه (مبالغ فيه).

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في المقابل، أبدى زينباور سعادة بالأداء الذي قدمه لاعبو الوحدة، مضيفًا أن النصر كان محظوظًا بهدفه الأول الذي لم يقصد لاعبه (يقصد أنجيلو) تسديد الكرة نحو المرمى، والثاني من ركلة جزاء احتسبت بشكل خاطئ، نظرًا لوقوع المخالفة خارج منطقة الجزاء بمترين، حسب وصفه، مضيفًا أن الفارق بين أداء الوحدة بين مباراتي الاتحاد والنصر، أن اللاعبين تعلموا من الأخطاء التي ارتكبوها في السابق.

ونوه مدرب الوحدة بأن فريقه، الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط، ويحتل المركز الرابع عشر من دوري روشن، قد افتقد اللمسة الأخيرة أمام فرق كبير يمتلك قوة هجومية ضاربة.