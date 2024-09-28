سعودي جديد في طريقه إلى ملاعب أوروبا..

يبدو أن وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، بات أمام مهمة جديدة لتأكيد موقف الحارس نواف العقيدي مع ناديه النصر، في ظل وجود أنباء جديدة حول اقتراب الحارس الشاب من مغادرة قلعة (فارس نجد)، خلال موسم الميركاتو الشتوي المُقبل.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عن الجديد حول الحارس الذي يغيب عن صفوف النصر منذ بداية الموسم للإصابة، قائلًا إن العقيدي يُنتظر أن يبدأ رحلة الاحتراف الخارجي، في الفترة الشتوية، لينضم إلى كتيبة اللاعبين المحترفين، سعود عبد الحميد في روما الإيطالي، وثنائي بيرشكوت البلجيكي فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

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وتعرض نواف العقيدي، لقرار بالإيقاف لمدة 5 شهور، من قِبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية الإساءة إلى الإداريين بالمنتخب الوطني، أثناء بطولة كأس آسيا 2023، وتم انتهاء فترة الإيقاف في يوليو الماضي، فيما عاد العقيدي للتواجد مع الأصفر خلال فترة المباريات التجريبية قبل بداية الموسم، قبل أن يغيب مجددًا بداعي الإصابة.

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وكان مشعل السفاعي قد نفى وجود محاولات من قِبل العقيدي للضغط على إدارة النصر، من أجل اللعب أساسيًا أو الرحيل عن صفوف النادي، مشيرًا إلى أن الحارس يعاني من إصابة في الظهر، وآلام أخرى، تسببت في غيابه عن كتيبة الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يشارك في كأس الدرعية للسوبر السعودي، وكذلك مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري النخبة الآسيوية.

وخرج السفاعي في أكثر من مناسبة لنفي الأنباء المتداولة حول نواف العقيدي بأنه يسعى للرحيل عن صفوف النصر، خاصة في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتفاق، فيما كشف عن مفاجأة حول عقد الحارس بأنه مستمر حتى عام 2027.

ويمتلك نواف العقيدي في مسيرته الكروية 41 مباراة رسمية بقميص النصر، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، بينما استقبل 43 هدفًا.