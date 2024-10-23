أخبار النصر اليوم | رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأعل أجرًا في الدوري السعودي، وبيولي يُدافع عن تاليسكا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 أكتوبر 2024.

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اسمه ارتبط بالهلال والأهلي السعوديين تحديدًا..

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تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

اللاعب ساهم في فوز النصر على الاستقلال..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

ماذا قدم النجم البرتغالي؟

GOAL

النصر ينتزع 3 نقاط غالية..

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخلود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

اتهمه بالأنانية مع منتخب بلاده

منتخب السعودية يُعاني مع مانشيني..

النجم البرتغالي يغرد بعيدًا عن الجميع

كريستيانو رونالدو يواصل التألق رغم وصوله إلى الـ39 عامًا..

صفقة عالمية كبرى على أبواب السعودية..