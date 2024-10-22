رسالة غير مباشرة للسعودية .. فينيسيوس جونيور يتحدث عن مستقبله ويعلن التحدي بعد "هاتريك" دورتموند

اسمه ارتبط بالهلال والأهلي السعوديين تحديدًا..

تحدث الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله؛ في ظل ربط اسمه بشكل مستمر، بالرحيل والانتقال إلى الملاعب السعودية.

السعودية تحاول منذ صيف العام الحالي "2024"، التعاقد مع فينيسيوس البالغ من العمر 24 سنة؛ حيث قيل إنها مستعدة لدفع 500 مليون يورو إلى نادي ريال مدريد، ومبلغ يتروح بين 350 إلى 400 مليون يورو، كـ"راتب سنوي" للاعب.

وحسب نفس الأخبار التي انتشرت بشأن هذا الأمر؛ يرحب الساحر البرازيلي بفكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية؛ خاصة أنه سيكون "سفيرًا" للبلاد في بطولة كأس العالم 2034، التي تستضيفها المملكة على أراضيها.

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وبعد صمتٍ طويل.. خرج فينيسيوس جونيور للحديث عن مستقبله، في ظل كل هذه الشائعات؛ حيث أعلن رغبته في "البقاء" مع ريال مدريد، حتى اعتزال كرة القدم.

فينيسيوس قال في تصريحات بعد فوز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند الألماني، مساء يوم الثلاثاء: "هذا النادي قدم لي كل شيء منذ الانضمام إليه.. أريد أن أرد الجميل له؛ لذا أرغب في البقاء به للأبد".

وعلى جانب آخر.. رفع الساحر البرازيلي "راية التحدي" في وجه جميع المنافسين، مؤكدًا أن دوري أبطال أوروبا "البطولة المفضلة" للريال، وجميع اللاعبين يريدون التتويج به مرة أخرى.

وعن "الريمونتادا" ضد بوروسيا دورتموند.. علق فينيسيوس: "نحن نعلم أنه في ملعبنا (سانتياجو برنابيو)، نستطيع أن نفعل أي شيء"، كاشفًا عن أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول، أخبرهم بأن تسجيل هدف مبكر أمام الفريق الألماني، في الشوط الثاني، سيجعلهم يعودون ويحققون الفوز.

وأخيرًا.. أعرب فينيسيوس جونيور عن شعوره بـ"الفخر"؛ بعد ترديد جماهير ريال مدريد اسمه، كـ"أحق لاعب" بالحصول على جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2024، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها، يوم الإثنين القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول، إلى الفوز بنتيجة (5-2) على بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.