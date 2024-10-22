ستيفانو بيولي يرد على انتقادات جماهير النصر ضد تاليسكا .. ويعترف: أعاني في تجهيز اللاعبين ولكن!

اللاعب ساهم في فوز النصر على الاستقلال..

اعترف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بـ"صعوبة" المواجهة أمام الاستقلال الإيراني، رغم تحقيق الفوز والـ3 نقاط.

النصر عانى بشدة، قبل الفوز (1-0) على الاستقلال، في المباراة التي أقيمت على "استاد راشد" بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا للظروف السياسية في إيران؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

بيولي قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نقدم المستوى المأمول في الشوط الأول؛ لكننا عالجنا الأمر، واستطعنا الظهور بشكل أفضل، في الـ45 دقيقة الثانية".

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واعتبر المدير الفني الإيطالي أن إقحام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في الشوط الثاني؛ ساهم في "انتفاضة" الفريق الأول لكرة القدم، وتشكيل الخطورة على مرمى بطل إيران.

ورد بيولي على الانتقادات التي يتعرض لها تاليسكا، بعد تراجع مستواه مؤخرًا، مؤكدًا أن النجم البرازيلي "مؤثر" للغاية في الفريق النصراوي، وأن ما فعله أمام الاستقلال أكبر دليل على ذلك.

وبخصوص ضغط الروزنامة.. اعترف ستيفانو بيولي أنه يجد صعوبة في تجهيز اللاعبين، لخوض مباراة كل 3 أيام؛ ولكنه ملزم بتحقيق النتائج الإيجابية، والمنافسة بقوة على كافة الألقاب.

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده بالفوز على الاستقلال، إلى النقطة السابعة من فوزين وتعادل، في المركز الرابع بجدول ترتيب "منطقة الغرب"؛ متأخرًا بنقطتين عن الهلال والأهلي السعوديين، صاحبي الصدارة والوصافة على التوالي، وبفارق الأهداف فقط عن السد القطري "الثالث".