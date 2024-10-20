أخبار النصر اليوم | العيادة تزدحم بـ4 مصابين قبل مواجهة الاستقلال، ورونالدو لا يتوقف عن خطف الأنظار

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 أكتوبر 2024.

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اللاعب لم يقبل تصرف أسطورة الكرة السعودية فقرر الرد عليه بطريقته..

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أحد اللاعبين الأجانب السابقين ربما يعود للعالمي بزي مختلف..

النجم الأكثر متابعة على وجه الكرة الأرضية..

النصر فاز بديربي الرياض أمام الشباب مساء الجمعة في دوري روشن

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

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تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

الهلال يصطدم بالعين الإماراتي مجددًا في الآسيوية.

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هل عرض كريستيانو رونالدو نفسه على الهلال؟