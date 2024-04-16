أخبار النصر اليوم | إصابتان صادمتان قبل مواجهة الفيحاء وصاعد يعوض كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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إصابة جديدة

انضم عبدالمجيد الصليهم؛ لاعب النصر، لقائمة المصابين، قبل مواجهة الفيحاء في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت الصحفي علي العنزي أن الصليهم لم يشارك في مران الليلة، وتواجد في عيادة النادي، للخضوع للفحوصات، فيما لم يتحدد بعد موقفه من المباراة.

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صاعد يعود غياب رونالدو

أكدت صحيفة "الرياضية" أن لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، اختار اللاعب الشاب مشاري النمر لتعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الفيحاء.

ويغيب الدون عن المباراة في ظل تعرضه للطرد أمام الهلال خلال نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، إذ يُرحل الإيقاف التلقائي لأول مباراة محلية.

وظهر النمر في تسع مباريات سابقة مع الفريق الأول للعالمي، لكنه لم يحرز أي أهداف، فيما صنع هدفًا واحدًا.

فيديو| عقب أزمة سوبر الهلال والنصر .. رد فعل علي البليهي بعد سؤال عن كريستيانو رونالدو!

الجدل لا يترك النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي أبدًا؛ حيث أحيانًا كثيرة هو من يخلق هذا الجدل بنفسه، وفي أحيانٍ أخرى تضطره الظروف لذلك. (طالع التفاصيل)

ليس فقط الإيقاف ... عقوبة أخرى متوقعة ضد كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن عقوبة أخرى متوقعة ضد نجم النصر، كريستيانو رونالدو، بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

"لا يختلف عن كريستيانو رونالدو" .. نجم النصر يحصل على إشادة عظيمة من زميله السابق

حصل ساديو ماني نجم النصر على إشادة عظيمة من زميله السابق في ليفربول، والذي أكد أنه لا يختلف أبدًا عن الأسطوري كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

الخبر المعتاد! .. إصابة عضلية جديدة في النصر ولويس كاسترو يلجأ لحل الطوارئ

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"بعد التخطيط لجمعه مع كريم بنزيما" .. نجم فرنسا يتلقى عرضين مغريين من السعودية

بدأت المملكة العربية السعودية، التفاوض مع واحد من أبرز نجوم الدوري الفرنسي؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

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"الأخ هو السند في الضراء والشريك في السراء".. هذا لا خلاف عليه أبدًا؛ لكن في عالم الساحرة المستديرة، أحيانًا ينقلب الأمر بالعكس، سواء بقصد أو بدون قصد. (طالع التفاصيل)

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