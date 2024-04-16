فيديو| عقب أزمة سوبر الهلال والنصر .. رد فعل علي البليهي بعد سؤال عن كريستيانو رونالدو!

ماذا فعل علي البليهي؟..

الجدل لا يترك النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي أبدًا؛ حيث أحيانًا كثيرة هو من يخلق هذا الجدل بنفسه، وفي أحيانٍ أخرى تضطره الظروف لذلك.

آخر المواقف التي أثار فيها البليهي الجدل؛ كانت خلال نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024؛ عندما تسبب في طرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر.

واليوم الثلاثاء وخلال تواجده مع بعثة الزعيم الهلالي في الإمارات، استعدادًا لمواجهة نادي العين؛ وجّه أحد الأطفال، سؤالًا مفاجئًا إلى البليهي، بشأن رونالدو.

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وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يقول للمدافع الهلالي، أثناء مروره أمامه: "هل تعرف رونالدو؟!"، مع بعض الضحكات.

علي البليهي من ناحيته، لم يرد على الطفل بأي كلمة؛ ولكنه نظر إليه بدهشة واستغراب، مع علامات من الثقة الكبيرة في النفس.

جدير بالذكر أن الهلال يحل ضيفًا على العين الإماراتي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.