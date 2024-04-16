"لا يختلف عن كريستيانو رونالدو" .. نجم النصر يحصل على إشادة عظيمة من زميله السابق

نجم الريدز عدد أوجه الشبه بين نجمي الفريق السعودي

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حصل ساديو ماني نجم النصر على إشادة عظيمة من زميله السابق في ليفربول، والذي أكد أنه لا يختلف أبدًا عن الأسطوري كريستيانو رونالدو.

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ماني ورونالدو يلعبان حاليًا في النصر، ورغم تواضع النتائج وخروج الفريق المتتالي من البطولات إلا أنهما يُقدمان موسمًا جيدًا جدًا، إذ سجل الأول 10 أهداف فيما يتصدر الثاني قائمة الهدافين بـ29 هدفًا.

جوكر الريدز، ترينت ألكسندر آرنولد، كان شاهدًا على نجاحات النجم السنغالي الكبيرة في ليفربول، خاصة شراكته المثالية مع الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، وقد تحدث عنه بإعجاب كبير وأكد أنه المهاجم الذي حمدالله أنه لم يلعب ضده.

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إذ قال لبرنامج "ذا أوفرلاب" عبر قناة سكاي "ساديو ماني هو اللاعب الذي أشعر بالامتنان دومًا لأنني لم ألعب ضده. لقد كان المهاجم المثالي وامتلك كل القدرات اللازمة. كلاعب، كان مشابهًا لكريستيانو رونالدو، إذ امتلك القدرة على القفز والسرعة واللمسة الأخيرة الممتازة بالقدمين، لقد كان خطيرًا دومًا".

يُشار إلى أن ماني نجح في إحراز 120 هدفًا خلال 289 مباراة خاضها مع ليفربول، وقد توجه معه بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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