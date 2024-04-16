"بعد التخطيط لجمعه مع كريم بنزيما" .. نجم فرنسا يتلقى عرضين مغريين من السعودية

اسم كبير جديد قريب من الدوري السعودي..

SHAHID

بدأت المملكة العربية السعودية، التفاوض مع واحد من أبرز نجوم الدوري الفرنسي؛ للتعاقد معه بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريس هوينكس عبر شبكة "rmcsport"، تلقى المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، عرضن مغريين؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي، بداية من الموسم القادم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هوينكس أكد على أن لاكازيت، الذي يرتبط بعقد مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حتى 30 يونيو 2025؛ يرى أن الانتقال للسعودية "فرصة لا تعوض أبدًا"، خاصة مع وصوله إلى سن الـ33 عامًا.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن العرض السعودي المقدم إلى المهاجم الفرنسي؛ عبارة عن موسمين، بالإضافة إلى إمكانية التجديد لعامٍ آخر.

وأوضح هوينكس، أن أليكساندر لاكازيت يحظى باهتمام أيضًا من نادي لوس أنجلوس الأمريكي، إلى جانب العرضين السعوديين؛ وهو ما يعزز من فرص إدارة أولمبيك ليون، للحصول على أكبر مبلغ مالي، من وراء بيعه.

جدير بالذكر أن بعض التقارير زعمت في وقتٍ سابق، أن إدارة أولمبيك ليون تخطط للجمع بين لاكازيت والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ مستغلة خلافات الأخير مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، ورغبته في الرحيل.

SHAHID