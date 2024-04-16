"حلم السومة وتزوير عقود نور وتخاريف الشلهوب" .. كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله على خطى أشقاء نجوم السعودية!

أشقاء نجوم الدوري السعودي عنوانًا للجدل دائمًا..

SHAHID

"الأخ هو السند في الضراء والشريك في السراء".. هذا لا خلاف عليه أبدًا؛ لكن في عالم الساحرة المستديرة، أحيانًا ينقلب الأمر بالعكس، سواء بقصد أو بدون قصد.

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وعبر التاريخ؛ كثيرًا ما وجدنا "الأشقاء" يتدخلون في حياة نجوم كرة القدم؛ حيث زادت هذه الظاهرة بشدة، في الملاعب السعودية تحديدًا، خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع النجوم المحليين أو المحترفين في السعودية؛ أحيانًا يكون تدخل "الأشقاء" بشكل إيجابي، وفي أحيانٍ أخرى يزيدون من الأزمة، أو حتى يقفون ضد مصالحهم.

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وفي الموسم الرياضي الحالي فقط.. شاهدنا التأثير الكبير لأشقاء بعض النجوم؛ وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، نماذج تاريخية مثيرة للجدل، من تدخل "أشقاء" نجوم الدوري السعودي؛ سواء المحليين أو المحترفين..