ليس فقط الإيقاف ... عقوبة أخرى متوقعة ضد كريستيانو رونالدو

نجم النصر تعرض للطرد خلال مواجهة الهلال في السوبر

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن عقوبة أخرى متوقعة ضد نجم النصر، كريستيانو رونالدو، بعد طرده أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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النجم البرتغالي كان قد غادر الملعب في أبو ظبي بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه دون كرة على علي البليهي مدافع الهلال، تاركًا فريقه يتجرع الخسارة بهدفين نظيفين.

ورجح الخبراء القانونيين إيقاف رونالدو لمباراتين، وقد أكدت صحيفة الرياضية السعودية نقلًا عن مصادرها في لجنة الانضباط تلك العقوبة بالفعل، مشيرة إلى أنها لن تكون الوحيدة.

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صاحب الـ39 عامًا سيُعاقب بالغرامة المالية بمبلغ يُقدر بـ30 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب السلوك المشين خلال نصف نهائي السوبر.

يُشار إلى أن رونالدو كان قد أوقف مباراة واحدة عقب إشارته الخارجة لجمهور الشباب خلال مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

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