الخبر المعتاد! .. إصابة عضلية جديدة في النصر ولويس كاسترو يلجأ لحل الطوارئ

الإصابات العضلية لا تفارق لاعبي النصر هذا الموسم!

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إصابة عضلية جديدة في النصر .. هذا هو الخبر المعتاد لجماهير الفريق السعودي هذا الموسم!

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نجوم النصر تعرضوا خلال الموسم الجاري للعديد من الإصابات العضلية وهو ما فتح الباب لكيل الاتهامات لعديد الأطراف داخل الفريق، تارة للمعد البدني وتارة للطبيب وتارة للاعبين أنفسهم وتارة للمدرب لويس كاسترو.

الإصابة الجديدة كشفت عنها صحيفة الرياضية وتتعلق بحارس المرمى الكولومبي، دافيد أوسبينا، الذي لم يُكمل مران الأمس استعدادًا لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

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الصحيفة أوضحت أن اللاعب توجه إلى عيادة النادي فورًا واشتكى من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ وكدمة في اليد وهو ما أكد خروجه من حسابات مواجهة الفيحاء وأجبر المدرب كاسترو على اللجوء لحل الطوارئ وهو الحارس الشاب راغد النجار، خاصة في ظل غياب نواف العقيدي للإيقاف ووليد عبد الله للإصابة.

المدرب البرتغالي طالب مساعديه بتجهيز النجار لخوض المباراة أمام الفيحاء، لكنه مازال في انتظار التقرير الطبي النهائي حول حالة أوسبينا اليوم الثلاثاء لحسم الموقف تمامًا.

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