أخبار النصر اليوم| الفراج يبطل حجة الجماهير وماني يكشف أسراره على طريقة رونالدو "الملتحي"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 20 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 19 إبريل 2024..

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بعد 51 يومًا.. سفينة النصر تستعيد "نجمًا غائبًا" قبل عبور الخليج

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نبأ سعيدًا بعودة أحد نجوم الفريق، بعد غياب طويل نتيجة الإصابة، وسط الاستعداد لموقعتي الخليج في الدوري والكأس. (طالع التفاصيل)

"يصطادون بالماء العكر" .. محمد الدويش يدافع عن النصر بقائمة محرجة للهلال!

فتح الإعلامي محمد الدويش النار على جماهير الهلال الساخرة من ضعف الحضور الجماهيري للعالمي في مباراة الفيحاء الأخيرة. (طالع التفاصيل)

أراد الحصول على قميصه .. ساديو ماني يفاجئ مشجع النصر برد فعل غير متوقع

فاجأ السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، أحد المشجعين الذي طلب الحصول على قميصه بعد مباراة الفيحاء، برد فعل غريب. (طالع التفاصيل)

سعد الحارثي يفسر سر اختفاء جماهير النصر .. ونجم الهلال السابق يحرجه!

تلقى سعد الحارثي، نجم النصر السابق، انتقادات لاذعة من الجماهير السعودية بسبب تصريحاته حول سبب عزوف جماهير العالمي عن حضور المباريات. (طالع التفاصيل)

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء النصر وطرد ساكالا

أشاد عمر المهنا، الحكم الدولي السابق، بأداء الحكم محمد الحربي خلال إدارته لمباراة النصر والفيحاء ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

"حجتكم باطلة الآن" .. وليد الفراج يحرج جماهير النصر بسبب كريستيانو رونالدو

وجه الإعلامي وليد الفراج، اللوم لجماهير النصر على حضورها الضعيف في مباراة الفيحاء الأخيرة للفريق في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

"كريستيانو رونالدو الملتحي" .. حقيقة صور نجم النصر المثيرة للجدل

"كريستيانو رونالدو الملتحي!".. هكذا انتشرت صور للأسطورة البرتغالية، خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط العالمية. (طالع التفاصيل)

"أشعر بالغيرة من الهلال والنصر وجيسوس يدمر لاعبيه" .. اعترافات عبدالرزاق حمدالله الجريئة

اعترف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بـ"غيرته" من عملاقي الرياض الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في الجولة 29 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع... (طالع التفاصيل)

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"لست وحدك يا كريستيانو رونالدو من يفعل ذلك!" .. ساديو ماني يكشف أسراره داخل الملعب

ظهر خبير قراءة شفاه برازيلي، ليكشف عن كيفية تحفيز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لـ"نفسه" في المباريات. (طالع التفاصيل)

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