سعد الحارثي يفسر سر اختفاء جماهير النصر .. ونجم الهلال السابق يحرجه!

مبررات التسوق وموسم الرياض تثير الجدل

SHAHID

تلقى سعد الحارثي، نجم النصر السابق، انتقادات لاذعة من الجماهير السعودية بسبب تصريحاته حول سبب عزوف جماهير العالمي عن حضور المباريات.

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وأمام أنظار 6 آلاف متفرج فقط، تغلب النصر على ضيفه الفيحاء، أمس الجمعة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الحارثي أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "دورينا" بقناة الرياضية السعودية: "أرى أن إقامة المباراة في الخامسة عصرًا وتحديدًا في يوم الجمعة، موعد غير مناسب، وكان سببًا في التأثير على نسبة الحضور الجماهيري للنصر أمام الفيحاء".

وأضاف: "كل شيء في الرياض يتحرك بالمساء خصوصًا مع إقامة موسم الرياض، وأغلب الناس تذهب إلى التسوق يوم الجمعة وتحديدًا في نفس توقيت المباراة، كان من الممكن أن تقام في التاسعة مساءً حتى يسمح للجماهير الحضور بأعداد أكبر".

وتابع الحارثي: "جماهير الأهلي تحضر مباريات الفريق لأن لديها فرصة للمنافسة على مقعد آسيوي، بينما النصر حسم ذلك الأمر وفرصه صعبة في المنافسة مع الهلال على لقب الدوري".

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وعلق العماني علي الحبسي، حارس الهلال السابق، على تصريح الحارثي مؤكدًا أن هذا التوقيت هو الأفضل بالنسبة للجماهير من أجل حضور المباريات، خصوصًا أنه في يوم عطلة، ليرد لاعب النصر السابق ساخرًا بأن الحبسي لا يعرف الرياض مثله لأنه عماني.

SHAHID