"يصطادون بالماء العكر" .. محمد الدويش يدافع عن النصر بقائمة محرجة للهلال!

"لو يحصل لهم ما حصل للنصر لن يحضر أحد"

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فتح الإعلامي محمد الدويش النار على جماهير الهلال الساخرة من ضعف الحضور الجماهيري للعالمي في مباراة الفيحاء الأخيرة.

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وفي غياب النجم كريستيانو رونالدو، لم يحضر أكثر من 6 آلاف مشجع للنصر خلال مواجهة الفيحاء، أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز العالمي (3-1)، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الدويش في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا): "يصطادون بالماء العكر.. فما أن يطرأ غياب حتى يتباشروا بالصور ويتنادوا بالنشر للتقليل من شعبية ‎النصر".

وأضاف: "هذا ترتيب حضورهم في موسم مضى رغم منافستهم وبطولاتهم .. لو يحصل لفريقهم ما حصل للنصر ما حدٍ منهم حضر".

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وأرفق الدويش مع التغريدة أرقام حضور جماهير أندية الدوري السعودي في الموسم الماضي، والتي يتصدرها الاتحاد حامل لقب المسابقة بحوالي 550 ألف مشجع، ويأتي خلفه النصر بـ253 ألفًا، بينما حل الهلال خامسًا بإجمالي 139 ألفًا.

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