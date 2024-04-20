"حجتكم باطلة الآن" .. وليد الفراج يحرج جماهير النصر بسبب كريستيانو رونالدو

"هذا رد واضح على سر تفوق الاتحاد والأهلي"

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وجه الإعلامي وليد الفراج، اللوم لجماهير النصر على حضورها الضعيف في مباراة الفيحاء الأخيرة للفريق في دوري روشن السعودي.

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وفي غياب نجمه الأول كريستيانو رونالدو، تغلب النصر على ضيفه الفيحاء بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال الفراج في تعليقه على تفاصيل المباراة، خلال برنامج "أكشن مع وليد"، على قناة "MBC أكشن": "الغريب في مباراة النصر والفيحاء كان الحضور الجماهيري الضعيف للعالمي".

وأضاف: "6 آلاف متفرج فقط الذين حضروا مباراة النصر والفيحاء، هذا رد واضح على الجماهير التي ترجع السبب في تفوق الحضور للأهلي والاتحاد، إلى حجم ملعب الجوهرة المشجعة، هذه الحجة بطلت الآن".

وتابع الفراج: "الملعب لم يكتمل حتى نصفه، النصر يستحق من أنصاره أفضل من ذلك، خصوصًا أن الفريق يملك عددًا من النجوم المميزين الذين يحتاجون إلى الدعم وليس كريستيانو رونالدو وحده".

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وختم الإعلامي السعودي، متسائلًا: "هل لأن كريستيانو كان غائبًا عن اللقاء ينخفض الحضور الجماهيري إلى 6 آلاف فقط؟".

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