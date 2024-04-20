بعد 51 يومًا.. سفينة النصر تستعيد "نجمًا غائبًا" قبل عبور الخليج

النصر يستعد لمواجهة الخليج في الدوري والكأس..

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تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، نبأ سعيدًا بعودة أحد نجوم الفريق، بعد غياب طويل نتيجة الإصابة، وسط الاستعداد لموقعتي الخليج في الدوري والكأس.

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وتمكن النصر من تقليص الفارق مع الهلال في دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الفيحاء بنتيجة (3-1)، في مباراة الجولة 28 من المسابقة، ليبتعد في الوصافة برصيد 68 نقطة، ويصبح خلف المتصدر بـ9 نقاط، بعد قرار رابطة دوري المحترفين بتأجيل لقاء الأهلي والهلال، إلى 6 مايو المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن وليد عبد الله، حارس مرمى النصر، قد انخرط في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، والتي غيبته عن مباريات النصر لمدة 51 يومًا، ليكمل قائمة حراس النصر، في وجود دافيد أوسبينا وراغد النجار وفارس أفندي، بينما يواصل الحارس نواف العقيدي غيابه حتى نهاية الموسم، بناءً على قرار لجنة الاحتراف بإيقافه لمدة 5 شهور.

وكان الحارس المخضرم صاحب الـ38 عامًا، قد تعرض للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الحزم، في الجولة 22 من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بتعادل مثير بنتيجة (4-4)، في 29 فبراير الماضي، ليغيب عن 9 مباريات للنصر في مسابقات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

وفي سياق متصل، واصل لاعب وسط النصر، سامي النجعي، برنامجه التأهيلي، للتعافي من إصابة التمزق في عضلة الفخذ الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته أمام ضمك، يوم الجمعة الماضية، في أبها، ضمن الجولة 27، حيث غادر ملعب المباراة قبل مرور ربع ساعة، فيما انتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة (1-0).

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ويحل النصر ضيفًا على الخليج، يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، ثم يتجدد اللقاء بين الفريقين على ملعب الأول بارك، في الأول من مايو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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