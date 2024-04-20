خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء النصر وطرد ساكالا

هل استحق الخيبري بطاقة صفراء فقط؟

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أشاد عمر المهنا، الحكم الدولي السابق، بأداء الحكم محمد الحربي خلال إدارته لمباراة النصر والفيحاء ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وفي غياب نجمه الأول كريستيانو رونالدو، تغلب النصر على ضيفه الفيحاء بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح المهنا في حديثه لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن قرار الحربي باحتساب ركلة جزاء صحيحة النصر في الدقيقة 41، كان صحيحًا في ظل تدخل مدافع الفيحاء على ساديو ماني.

وعاد المهنا وأيد قرار الحكم أيضًا في عدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 35، قائلًا: "لا وجود لركلة جزاء للنصر في هذه اللعبة، مدافع الفيحاء لم يرتكب أي خطأ من الأخطاء الـ12 التي ينص عليها القانون".

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وعن البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم للاعب الفيحاء فاشون ساكالا في الدقيقة 87، قال الحكم السعودي: "بطاقة حمراء صحيحة تجاه لاعب الفيحاء لوجود سلوك مشين".

وختم: "بطاقة صفراء صحيحة للاعب النصر عبد الله الخيبري لوجود سلوك غير رياضي".

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